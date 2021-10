Formel 1: Verstappen vs. Hamilton: Crash-Potenzial durch Überhol-Bootcamp

„Ich versuchte schon auf Kart-Stufe, ihm so viel zu vermitteln wie es nur geht“, sagt Verstappen senior Speedweek. „Denn es gibt so viele Aspekte zu beachten – das Fahren an sich, wie du überholst, dann das Abstimmen deines Fahrzeugs. Überholen war für mich ein riesiges Thema, denn man kann meiner Meinung nach auch falsch überholen.“