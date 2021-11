Formel 1 in Mexiko: Sebastian Vettel punktet, Mick Schumacher scheidet aus

Ein vierfacher Weltmeister weiß eben, worauf es ankommt: Bereits am Samstag hatte sich Sebastian Vettel (34) in Mexiko vorgenommen, vor allem die heikle Startphase unbeschadet zu überstehen. Als es in Kurve eins am Sonntag tatsächlich zum Crash kam, gelang es dem Aston-Martin-Piloten, das Chaos zu umfahren.