Formel 1: Antworten zum Chaos um Verstappen, Hamilton, Red Bull und Mercedes

Grund ist Artikel 48.12. Da steht: „Wenn der Rennleiter dies für sicher hält und die Meldung „LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE“ (Überrundete Fahrzeuge dürfen jetzt überholen) über das offizielle Nachrichtensystem an alle Teilnehmer gesendet wurde, wird von Fahrzeugen, die vom Führenden überrundet wurden, verlangt, jene Fahrzeuge in der Führungsrunde und das Safetycar überholen.“