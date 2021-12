Formel 1: Mick Schumacher löst im Qualifying in Abu Dhabi Rote Flagge aus - schneller als Mazepin

„Nächstes Jahr ist von uns natürlich mehr zu erwarten und von mir auch. Ich hoffe, dass mir dann wieder ein Schritt gelingt, wie in der Vergangenheit auch immer. Aber da bin ich mir eigentlich recht sicher“, sagt der Formel-2-Champion von 2020, der in Person von Alpine-Junior Oscar Piastri just am Samstag in Abu Dhabi entthront wurde.