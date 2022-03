Formel 1: Toto Wolff und Lewis Hamilton bei Mercedes gefordert - Kolumne von Peter Kohl

In Maranello hatte man früh die Saison 2021 an den Haken gehängt und alles in die Entwicklung für das neue Auto gesteckt. Mit Erfolg. Aber auch Red Bull, das mit Mercedes im vergangenen Jahr bis zum letzten Rennen in der Weiterentwicklung des aktuellen Fahrzeuges verhaftet war, um den Titelkampf erfolgreich gestalten zu können, hat in der Vorbereitung auf 2022 offenbar besser, effektiver gearbeitet. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)