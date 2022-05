Formel 1, Miami: Max Verstappen sendet vor Kampf gegen Ferrari Botschaft an Red Bull

In Imola gelang das noch, in Miami nicht. Im ersten freien Training am Freitag überhitzte bei Temperaturen von mehr als 30 Grad das Getriebe. Beim Wechsel der Schaltbox unterlief den Mechanikern ein Fehler. Folge: Die Hydraulik streikte, die Servolenkung klemmte und die Hinterradbremsen überhitzten. Schon am Freitag also war der Niederländer „on fire“, was sich in der Pressekonferenz nach dem Qualifying fortsetzte. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)