Formel 1: Bleiben Gasly und Tsunoda bei AlphaTauri? Helmut Marko spricht Klartext

Der Franzose selbst hat großen Spaß bei seinem Team und das Auto weiterzuentwickeln, sagt aber auch: „Ich habe natürlich auch persönliche Ziele. Und meine persönlichen Ziele sind nicht, auf Dauer um den Einzug in die Top 10 zu kämpfen. Dafür reiße ich mir nicht jeden Tag den Arsch auf, sondern ich will mehr als das. Ich will vorn mitfahren.“