Formel 1: Lewis Hamilton erwartet bei seinem 300. Rennen Update von Mercedes

„Ich erinnere mich noch gut an die Herausforderung, an der Seite von Fernando (Alonso; d. Red.) zu fahren, als ich 22 Jahre alt war“, blickt Hamilton auf sein Debüt 2007 im McLaren-Mercedes an der Seite des damals amtierenden Weltmeisters aus Spanien zurück. „Ich war von den Fähigkeiten her natürlich gerüstet und im Kopf noch so jung. Aber es war ein großer Druck, gegen einen so starken Fahrer wie ihn anzutreten.“