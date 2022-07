Leclerc mit Bestzeit im zweiten Training - Vettel verbessert

Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz halten den Druck auf Weltmeister Max Verstappen zu Beginn des Formel-1-Wochenendes in Ungarn hoch. Nachdem der Spanier Sainz im ersten freien Training die Bestzeit gesetzt hatte, war in der zweiten Einheit am Freitagnachmittag Leclerc (Monaco) nicht zu stoppen. Mit einer Zeit von 1:18,445 Minuten drehte der 24-Jährige die schnellste Runde.