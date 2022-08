Formel 1: Mercedes-Boss Toto Wolff lässt aufhorchen

In neun von 13 Rennen stand so mindestens ein Mercedes-Fahrer auf dem Podium. In Ungarn raste George Russell zuletzt auf die Pole-Position. In der WM liegt das Team mit Sitz in Brackley derzeit auf Rang drei. Auf Red Bull fehlen bereits 127 Zähler. Ferrari ist mit nur 30 Punkten Vorsprung auf Mercedes aber noch in Schlagdistanz.