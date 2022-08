Frauen in der Formel 1? Für F1-Boss Domenicali "sehr unwahrscheinlich" - irritierender Meteoriten-Vergleich

„Realistisch bewertet sehe ich in den nächsten fünf Jahren kein Mädchen in der Formel 1 – es sei denn, es trifft eine Art Meteorit die Erde“, sagte Domenicali in einer Presserunde unter anderem mit SPORT1 am Rande des Großen Preises von Belgien in Spa (Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER).