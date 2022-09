Formel 1: Verhinderte er die Mercedes-Pole in Zandvoort?

Fest steht: Mercedes hat einen Schritt nach vorn gemacht. „Wir kamen mit unserem Auto auf drei Rädern in die Saison und haben uns seitdem mit Riesensprüngen verbessert“, betont Toto Wolff. „Am Samstag in Spa waren wir ziemlich fertig, aber am Renntag haben wir schon ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gesehen.“