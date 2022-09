Sportwetten: Verstappen siegt weiter - noch keine WM-Krönung

Fährt Singapur-Rekordsieger Sebastian Vettel (Heppenheim) bei seiner Abschiedstournee in die Top Sechs, zahlt bwin bei 10 Euro Einsatz 110 Euro zurück. Eine Top-Ten-Platzierung des bislang letzten Singapur-Siegers im Jahr 2019 ist mit Quote 2,25 notiert, ein Podiumsplatz mit Quote 67,00. Dass der viermalige Weltmeister im unterlegenen Aston Martin siegt, hält bwin mit Quote 251,00 dagegen für sehr unwahrscheinlich.