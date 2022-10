Regen-Training in Singapur: Leclerc erneut vor Verstappen

Nach sonnig-schwülen Tagen in Singapur begann der Samstag mit anhaltendem, schwerem Regen, der erst kurz vor Beginn der dritten Session nachließ. Das Abschlusstraining hatte damit einen völlig anderen Charakter als die ersten beiden Sessions am Freitag. Auch da war Ferrari am schnellsten, Red Bull dagegen arbeitete viel am Setup, Verstappen verbrachte nur wenig Zeit auf der Strecke.