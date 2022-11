Formel 1: Team-Boss Franz Tost: So folgenschwer wäre das Aus für Mick Schumacher

Dabei denkt der Österreicher nicht nur an die Formel 1, der der Name Schumacher mindestens ein Jahr lang fehlen würde. Er sieht das auch als schweren Rückschlag für Mick Schumacher. „Ich sage ja immer, dass ein Fahrer drei Jahre braucht, bis er weiß, wo es in der Formel 1 wirklich langgeht“, erklärt Tost. „Das heißt, 2023 wird für Mick das entscheidende Jahr.“