Formel 1: Vettel von Teamkollege abgedrängt! So reagiert der Deutsche

Alonso, der sich bei der Aktion den Frontflügel beschädigt und den Sprint wie Ocon fernab der Punkte beendet, macht aus seinem Ärger keinen Hehl: „Dieser Fight war leider zu eng. Keineswegs ideal, wenn das auch noch mit dem Teamkollegen passiert“, moniert der 40-Jährige und legt in Bezug auf Ocon nach: „Es war ja schon das ganze Jahr ein bisschen so. Ich kann mich an Jeddah erinnern, da war ich (im Zweikampf mit Ocon; d. Red.) schon einmal fast in der Mauer.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)