Formel 1: Diese Regeländerung der FIA birgt Sprengkraft

In jüngerer Vergangenheit hat sich in der Formel 1 stets gezeigt, dass Regeländerungen, die zur Beschneidung der Geschwindigkeit dienten oder Zeitverlust zur Folge hatten, normalerweise in Windeseile von den raffinierten Ingenieuren an anderer Stelle wieder ausgeglichen wurden. Im Schnitt wird die Königsklasse also allen Regel- und Technik-Hürden zum Trotz von Jahr zu Jahr schneller.