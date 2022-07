Formel 1: Hirnschäden vom Bouncing? Wolff schlägt Alarm

Für den Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies ist das ausreichend. „Es gibt ein paar wichtige Themen, die in Zukunft diskutiert werden müssen: Überrollbügel oder andere Dinge“, meint er und schiebt an, „ich denke, man muss das von den Diskussionen trennen, die wir mit den Teams und der FIA darüber führen, wie man die Situation für das Porpoising verbessern kann, und in diesem Zusammenhang macht die Richtlinie (für Spa, Anm. d. Red.) einen guten Job.“