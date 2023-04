Formel 1: Fernando Alonso fordert Strafe für Carlos Sainz - "Wären beide gecrasht"

Formel-1 -Pilot Fernando Alonso hat nach dem Sprint-Rennen in Baku eine Strafe für seinen spanischen Landsmann Carlos Sainz gefordert.

„Carlos hat mich in Kurve zwei in die Mauer gedrückt, das war eine kleine Überraschung, mal sehen, ob sie (die Stewards; Anm. d. Red.) etwas tun können und wir diese Position gewinnen können“, sagte Alonso am Samstag.