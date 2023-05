Formel 1: Wolff skeptisch wegen Update - B-Mercedes "keine Wunderwaffe"

Können Lewis Hamilton und George Russell in Imola endlich aufatmen?

Zum nächsten Rennen am kommenden Wochenende beim Großen Preis von San Marino bringt Mercedes das lang ersehnte Update.

Hintergrund: Seit den Ingenieuren beim ersten Rennen in Bahrain gewahr wurde, wie unberechenbar und inkonstant der W14 ist, schrauben sie an der B-Version des schwarzen Silberpfeils.

Mercedes-Boss Wolff über Upgrade: „Habe meine Zweifel“

„Das Upgrade-Paket ist ein großer Eingriff“, bestätigte Teamchef Toto Wolff. „In der virtuellen Welt verspricht es einen guten Schritt in Sachen Rundenzeit. Wir müssen unsere Erwartungen aber zügeln. In meinen 15 Jahren in der Formel 1 habe ich noch nicht gesehen, dass einer plötzlich mit einer Wunderwaffe gekommen ist, die plötzlich eine halbe Sekunde gebracht hat. Deshalb habe ich meine Zweifel, dass dies hier der Fall ist.“