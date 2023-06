Formel 1: Droht Pérez wirklich das Aus? Red-Bull-Guru klärt auf - und spricht über Verstappens Charisma

Wer Helmut Marko besser kennenlernen und verstehen will, muss ins Schlossberghotel in Graz. Dort lebt Red Bulls Motorsportchefberater seine zweite Leidenschaft aus.

An den Wänden hängen Kunstwerke aus verschiedenen Epochen, liebevoll hat der Österreicher klassische Möbel in den Suiten unterhalb des Schlossbergs verteilt. „Entweder ganz oder gar nicht“, schmunzelt der gelernte Jurist, der im Drittberuf auch Hotelier, Kunstliebhaber und -Mäzen ist. „Die Formel 1 ist nicht alles.“

Dass sie aber doch einen wichtigen Teil im Leben des ehemaligen Formel-1-Piloten und Le Mans-Siegers einnimmt, wird beim Besuch in seinem Hotel sehr deutlich. Sowohl beim Blick auf die Einrichtung – als auch im Gespräch mit dem 80-Jährigen, in dem es auch um die noch immer voranschreitende Entwicklung von Max Verstappen geht. Und die Irritation um seine Aussagen über Teamkollege Sergio Perez.

Verstappen kommt noch vor Vettel

Fest steht: Genau dieser Unfall mit Mercedes-Star Lewis Hamilton hat Verstappen und Red Bull noch enger zusammengeschweißt – und so auch die Bande Marko-Verstappen gefestigt. Vorm Red Bull-Heimspiel am kommenden Wochenende in Spielberg sitzt der Grazer also an seinem Schreibtisch in einem modernen Gebäude gegenüber seinem Hotel und schwärmt von seinem Zauberlehrling.