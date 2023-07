Formel 1: "Verstappen ignoriert Befehle von Red Bull und demütigt Pérez"

Am Wochenende hat der Niederländer auch den Großen Preis von Belgien souverän gewonnen und seine Führung in der Gesamtwertung vor dem zweitplatzierten Teamkollegen Sergio Pérez auf nun 125 Punkte ausgebaut.

Formel 1: Die Pressestimmen zum GP in Spa - ENGLAND

The Guardian: „Alle im Formel-1-Fahrerlager werden aufatmen, dass nun die Sommerpause ansteht. Eine Atempause also von einer Saison, die für Max Verstappen schnell zu einem absoluten Triumphzug wurde. Bei seinem Sieg in Spa schien der Weltmeister kaum noch an die Gegner zu denken, sondern eher aus Spaß mit ihnen zu spielen.“