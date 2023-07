Formel 1: Wackelt nächster F1-Pilot? Ricciardo bietet sich als Verstappen-Kollege bei Red Bull an

Auch nach dem Qualifying zum Großen Preis von Ungarn hatte der Comeback-Pilot Grund zur Freude: Rang 13 und der Sprung ins zweite Trainingssegment stehen für den Australier zu Buche. Damit hat er seinen neuen Teamkollegen Yuki Tsunoda gleich im ersten Qualifying-Duell in die Schranken verwiesen.

„Ein bisschen Abstand zu haben, war sicher ganz gut für mich“, sagt Ricciardo. „Aber heute im Qualifying habe ich wieder die Aufregung gespürt, das hat mich auch gepusht. Den Spaß zurück zu haben, den ich auch letzte Woche schon beim Test gespürt habe, war eine Erleichterung für mich. Ich habe versucht, so viel wie möglich im Auto zu lernen und das Team zu pushen. Ziel ist, dass wir bald wieder Punkte holen.“

„Er kommt in ein Team, das Zehnter in der WM ist, in ein fremdes Umfeld und hat seit sieben Monaten nicht mehr im Auto gesessen, dafür war das eine sehr solide und reife Leistung von ihm“, schwärmt Red Bull-Teamchef Christian Horner. „Ich denke, das Team wird von seiner Erfahrung und seinem Wissen profitieren. Man kann auch sehen, dass er das Fahren genießt - und wenn das der Fall ist, dann kriegst du von ihm noch mehr zurück.“