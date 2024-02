Bewerbungs-Saison 2024: Hülkenberg will "herausstechen"

Nico Hülkenberg geht optimistisch in seine elfte Saison als Stammpilot in der Formel 1 und will sich für eine mögliche Cockpit-Rochade im Jahr 2025 in Stellung bringen. „Das Beste, was ich tun kann, ist die bestmögliche Leistung bringen und auf diese Weise herausstechen“, sagte Hülkenberg am Mittwoch vor dem Saisonstart in Bahrain (Samstag, 16.00 Uhr).