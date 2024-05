Drill wie bei einer Armee: Auch hier ist Red Bull spitze

Red Bull dominiert die Formel-1 -Saison 2024 ähnlich wie schon 2023 . Ohne den Bremsdefekt in Australien hätte Max Verstappen womöglich alle bisherigen fünf Rennen gewonnen. Doch das Weltmeisterteam ist nicht nur in Kurven und auf Geraden die unangefochtene Macht, sondern auch beim Reifenwechsel.

Zuletzt in Shanghai absolvierte die Boxencrew einen Stopp ihres Dauersiegers aus den Niederlanden in nur 1,9 Sekunden. Und auch in Suzuka (2,08/Verstappen), Melbourne (2,10/Perez) und Dschidda (2,44/Verstappen) waren die Red-Bull-Schrauber die besten.

Sechs Stopps unter 1,9 Sekunden

Davon abgesehen sprechen die Fakten für Red Bull: Schon sechs Mal absolvierte das Team aus Milton Keynes einen Boxenstopp in unter 1,9 Sekunden. Eigentlich ist die Crew seit Jahren konkurrenzlos, holte sechs Mal in Folge den Preis für die schnellsten Reifenwechsel der Saison.

Nur einmal spuckte McLaren dem Verstappen-Team in die Suppe: In Katar 2023 fertigten sie Lando Norris in 1,8 Sekunden ab und ergatterten so die Bestmarke für den schnellsten Boxenstopp aller Zeiten.