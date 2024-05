Formel 1: Chefdesigner Newey verlässt Red Bull Anfang 2025

Chefdesigner Adrian Newey verlässt das Formel-1-Weltmeisterteam Red Bull. Wie der Rennstall am Mittwoch mitteilte, werde der 65-Jährige „im ersten Quartal 2025″ ausscheiden. SPORT1 hatte zuletzt bereits vom sich anbahnenden Wechsel zu Ferrari berichtet. Die Personalie könnte auch die Diskussionen um die Zukunft von Weltmeister Max Verstappen bei Red Bull neu entfachen.

Bis zum Ende der Saison soll Newey, der als Mastermind hinter den Erfolgen des niederländischen Star-Piloten Verstappen gilt, noch "an bestimmten Rennen" teilnehmen, teilte Red Bull Racing mit. Newey war 2006 zum Team gewechselt und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg vom belächelten Brauserennstall zum Branchenprimus.

Er "denke jedoch, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um den Staffelstab an andere zu übergeben und mich neuen Herausforderungen zu stellen", ergänzte Newey. Erst am Mittwoch berichtete die Gazzetta dello Sport von einem Treffen mit Ferrari-Teamchef Fred Vasseur in London.