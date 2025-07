Formel 1: Qualifying von Belgien LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

Die kurze Sommerpause in der Formel 1 ist vorbei und es steht das nächste Kracher-Wochenende an! In Spa wird auf der legendären Strecke der nächste Highspeed-Kampf ausgetragen. Am Samstag steht nach dem Sprint am Nachmittag (ab 16 Uhr im Ticker) auch noch das Qualifying für das Rennen auf dem Programm.