Hamilton-Unfall im letzten Training

Der Rekordweltmeister kracht in die Streckenbegrenzung. Bis zum Qualifying bleibt nicht viel Zeit.

Schreckmoment für Lewis Hamilton: Der Rekordweltmeister ist beim dritten freien Training der Formel 1 in Madrid nach einem Verbremser in die Streckenbegrenzung gekracht. Der Ferrari des Briten wurde dabei beschädigt, bis zum Qualifying am Samstag (ab 16 Uhr im LIVETICKER) beginnt somit ein Wettlauf mit der Zeit.

Hamiltons beschädigter Ferrari: Droht Strafe?

Hamilton versuchte noch, sein beschädigtes Auto in die Box zu fahren. Dabei schob er einen Teil seines Frontflügels vor sich her. Letztlich stellte er den Ferrari ab und wurde allem Anschein nach unverletzt mit einem Roller ins Fahrerlager gebracht.

Ob Hamilton eine Strafe erhält, war zunächst offen. Sein Ferrari war offensichtlich beschädigt, das Fahren könnte somit als unsicher und in der Folge als strafbar gelten.

Das Training wurde mit Roter Flagge unterbrochen, die Zeit lief aber weiter. Rund drei Minuten vor Ende der Einheit crashte auch Oliver Bearman im Haas. Der Brite blieb wohl unverletzt, erneute wurden jedoch Rote Flaggen geschwenkt.

Der Madring in Spaniens Hauptstadt ist neu, die Fahrer sind dort an diesem Wochenende erstmals im Rahmen eines Formel-1-Rennens unterwegs. Am Freitag hatte sich Arvid Lindblad einen Unfall geleistet, sein Racing-Bulls-Wagen wurde dabei schwerer beschädigt.