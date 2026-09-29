Der zweimalige Weltmeister hat noch nicht genug. Nach langem Zögern verlängert er bei Aston Martin.

Der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso bleibt der Formel 1 über das Saisonende hinaus erhalten und hat seinen Vertrag bei Aston Martin verlängert.

Dies teilte das Team am Dienstag mit, ohne dabei die Laufzeit zu nennen. Alonsos alter Vertrag wäre zum Saisonende ausgelaufen. Auch sein Teamkollege Lance Stroll (Kanada) bleibt bei Aston Martin.

Sportlich läuft es für Alonso und Stroll in dieser Saison schlecht, das mit großen Ambitionen gestartete Team enttäuschte bislang auf ganzer Linie. Der 45-jährige Alonso hatte sich mit seiner Zukunftsentscheidung viel Zeit gelassen, dies zu zahlreichen Spekulationen geführt.

Zuletzt klang es bei Alonso noch nach Abschied aus Formel 1

Aston Martin und Alonso nutzten dies, um die Fans in die Irre zu führen. In einem Video in den Sozialen Medien ließ der Spanier zunächst seine große Karriere Revue passieren. Es klang, als kündige er da seinen Abschied an. „Ich werde mit der Formel 1 aufhören – aber noch nicht jetzt. Ich fühle mich noch immer schnell, motiviert und habe große Leidenschaft für die Formel 1 und den Sport“, sagte Alonso: „Ich habe mir Zeit für diese Entscheidung genommen, aber der Rennsport ist mein Leben, meine Leidenschaft.“

Alonso wurde 2005 und 2006 im Renault Weltmeister. Er lieferte sich seinerzeit packende Duelle mit Michael Schumacher und Kimi Räikkönen. Bis heute startete er in 440 Formel-1-Rennen. Damit liegt er in dieser Statistik deutlich vorne, Zweiter ist der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton (395). Alonso fuhr von 2001 bis 2018 durchgehend in der Formel 1, 2021 kehrte er zurück. Für Aston Martin ist er seit 2023 aktiv.