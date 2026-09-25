Beim Qualifying in Baku ist der WM-Führende Kimi Antonelli früh raus, sein Teamkollege dreht derweil mächtig auf.

George Russell hat die Pole Position für den Großen Preis von Aserbaidschan erobert und erhält die vielleicht letzte Chance für einen lohnenden Angriff auf Kimi Antonelli.

Der Engländer drehte im Formel-1-Qualifying von Baku am Freitag die mit Abstand schnellste Runde, Mercedes-Teamrivale Antonelli dagegen qualifizierte sich nur für Startplatz 16: Der souveräne WM-Spitzenreiter leistete sich schon im ersten Abschnitt einen Fahrfehler, beschädigte seinen Boliden und schied aus.

Die Startplätze zwei und drei holten Charles Leclerc im Ferrari und Oscar Piastri im McLaren – beide lagen bereits acht Zehntelsekunden hinter Russell.

Kommt Russell noch an Antonelli ran?

Noch neun Rennen sind in dieser Saison geplant, Antonelli hat 81 Punkte Vorsprung auf den WM-Zweiten Russell – sein Fahrfehler vom Freitag stellt alleine noch keine Gefahr für die Titelambitionen dar.

Zumal er im starken Mercedes auch im Rennen am Samstag (ab 13 Uhr im LIVETICKER) in die Punkte fahren dürfte. Zuletzt gewann Antonelli den Grand Prix in Monza Anfang September gar von Startplatz 19.

Weltmeister Lando Norris (McLaren) wurde Fünfter direkt vor Lewis Hamilton im Ferrari. Red-Bull-Pilot Max Verstappen musste sich mit Position acht zufrieden geben.

Enttäuschend verlief das Qualifying auch für Audi, das einige Updates mitgebracht hatte. Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg kamen für das deutsche Werksteam nicht über die Plätze 17 und 18 hinaus.