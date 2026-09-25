Der souveräne WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli wird Großen Preis von Aserbaidschan am Samstag von weit hinten starten.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli wird beim Großen Preis von Aserbaidschan (Samstag ab 13 Uhr im LIVETICKER) aus dem hinteren Feld starten. Der Italiener leistete sich schon zu Beginn des Qualifyings einen Fahrfehler und beschädigte die Vorderradaufhängung seines Mercedes.

Mit der zuvor bereits gesetzten Zeit überstand Antonelli zwar das Q1, im zweiten Abschnitt konnte er aber nicht mehr antreten und wird damit voraussichtlich den 16. Startplatz einnehmen.

Antonelli führt trotz Baku-Patzer

Antonelli (20) steuert auf seinen ersten WM-Titel zu, vor dem 15. Saisonrennen am Samstag führt er mit 81 Punkten Vorsprung auf seinen Teamrivalen George Russell. Trotz des schwachen Startplatzes in Baku dürfte er auch an diesem Wochenende in die Punkte fahren – zuletzt gewann er den Grand Prix in Monza Anfang September, nachdem er von Rang 19 ins Rennen gegangen war.

In Baku scheiterte Antonelli allerdings durch einen einfachen Fehler. In Kurve eins, dem härtesten Bremspunkt der Strecke, kam er mit dem linken Vorderrad hart an die innere Bande. Der 20-Jährige wollte sein Auto noch an die Box bringen, der Kommandostand wies ihn aber an, es abzustellen. Eine Reparatur war in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich.