Der deutsche Routinier wurde für das kommende Jahr nicht offiziell bestätigt - weil sich die Frage gar nicht stellte. Teamchef Binotto ist zufrieden.

Red Bull und McLaren machten alles klar, auch Alpine und Williams hatten im Sommer einiges zu verkünden. Zahlreiche Formel-1-Fahrer wurden in den vergangenen Wochen für 2027 bestätigt, bei Audi allerdings blieb alles still – Sorgen um Nico Hülkenbergs Karriere waren aber nicht angebracht. „Wir haben nicht verkündet, was nächstes Jahr passiert, weil es keine Notwendigkeit gab“, sagte Audi-Teamchef Mattia Binotto vor dem Grand Prix von Aserbaidschan: „Wir haben eine Fahrerpaarung, mit der wir sehr glücklich sind.“

Hülkenberg überzeugt mit Konstanz

Hülkenberg (39) und Gabriel Bortoleto (21) bilden das Duo beim neuen deutschen Werksteam, beide waren schon 2025 für den Rennstall gefahren, als dieser noch Sauber hieß. Hülkenberg hatte einen „mehrjährigen“ Vertrag unterschrieben, in diesem Sommer gab es zumindest vereinzelte Spekulationen über eine Ablösung zum Jahr 2027. Diese waren laut Binotto ohne Grundlage.

Es sei eine „einfache“ Situation gewesen, „es gibt keine Diskussionen über den Plan für das nächste Jahr. Unsere Fahrer stehen unter Vertrag, darüber hinaus sind wir zufrieden mit ihnen.“ Hülkenberg zeichne sich durch „Konstanz, Robustheit und sehr wenige Fehler“ aus und dadurch, „dass er das Potenzial des Autos immer ausschöpft, Punkte holt, wo immer sich eine Gelegenheit bietet. Das ist Nico.“

Audi noch fern vom WM-Ziel

Hülkenberg, der im vergangenen Jahr im Sauber nach langer Wartezeit völlig überraschend sein erstes Formel-1-Podest eingefahren hatte, musste in dieser Saison lange auf seine ersten Punkte im Audi warten. Das gelang ihm schließlich im Juli in Ungarn, anschließend fuhr der Deutsche noch zwei weitere Male Zählbares ein.

Audi liegt vor dem 15. Saisonrennen auf Rang acht der elf Teams. Bis 2030 will der Rennstall in der Lage sein, um den WM-Titel zu fahren.