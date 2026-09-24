George Russell gelingt im ersten Training von Baku die schnellste Runde. Für den Briten ist das ein kleiner Mutmacher im Mercedes-Duell.

George Russell hat das zuletzt schier aussichtslose Mercedes-Duell in Baku mit einem Mutmacher wieder aufgenommen. Im ersten freien Training zum Großen Preis von Aserbaidschan drehte der Formel-1-Pilot mit einigem Abstand die schnellste Runde – der souveräne Kimi Antonelli musste seine Session allerdings bereits nach einer halben Stunde beenden. Der Italiener meldete Hydraulik-Probleme und stellte den Silberpfeil ab, seine Bestzeit genügte am Ende nur zu Rang fünf.

Zum Auftakt vorne: George Russell Zum Auftakt vorne: George Russell © AFP/SID/Igor IVANKO

So reihten sich hinter Russell der Red-Bull-Pilot Max Verstappen sowie das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton ein, das Trio lag etwa vier Zehntelsekunden zurück. Die McLaren um Weltmeister Lando Norris hatten Updates mit nach Baku gebracht, meldeten im ersten Training aber einige Probleme. Audi kam indes ordentlich ins Rennwochenende: Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg belegten die Plätze zehn und elf.

Formel 1: Baku-Rennen bereits am Samstag

In Baku folgt die Formel 1 einem ungewöhnlichen Zeitplan: Alle Sessions wurden um einen Tag vorverlegt, um eine Kollision mit einem nationalen Gedenktag am Sonntag zu vermeiden. Damit findet das Rennen bereits am Samstag (13.00 Uhr MESZ) statt.

Es ist zudem der Auftakt zum Saisonendspurt. Noch neun Rennen stehen in elf Wochen an, Antonelli scheint der Titel kaum noch zu nehmen. 81 Punkte trennen in von Russell, schon 101 Punkte Vorsprung sind es auf Hamilton.