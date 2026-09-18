Nico Rosberg fordert Regeländerung in der Formel 1

Beim Rennen in Madrid kostet das Virtual Safety Car Lando Norris die Chance auf den Sieg. Auch deshalb macht sich Nico Rosberg jetzt für eine Regeländerung stark.

Nico Rosberg hat nach dem eine Regeländerung für Phasen mit Virtual Safety Car (VSC) ins Spiel gebracht.

Der Formel-1-Weltmeister von 2016 plädiert dafür, die Boxengasse während eines VSC entweder zu schließen oder ihr Tempolimit drastisch zu senken. Damit sollen Fahrer keinen entscheidenden strategischen Vorteil durch einen besonders günstigen Boxenstopp erhalten.

Nico Rosberg macht sich für eine Regeländerung stark Nico Rosberg macht sich für eine Regeländerung stark © IMAGO/Eibner

„Das Problem ist: Während eines VSC ist der Zeitverlust beim Boxenstopp viel geringer, weil alle auf der Strecke so langsam fahren“, erklärte Rosberg bei Sky Sports: „Wenn man einen Weg findet, den Zeitverlust beim Boxenstopp während eines VSC genauso groß zu machen wie ohne VSC, dann wäre es für alle fair und gleich.“

Auslöser ist das Rennen auf dem Madring, in dem Lando Norris trotz Poleposition und souveräner Führung im Rennen den möglichen Sieg verlor. Der McLaren-Pilot hatte sich in der Anfangsphase einen soliden Vorsprung auf Kimi Antonelli erarbeitet, als Lance Strolls Aston Martin geborgen werden musste und das VSC ausgerufen wurde. Norris war gerade an der Boxeneinfahrt vorbeigefahren, während seine Konkurrenten den verlangsamten Rennbetrieb für einen Stopp nutzten.

Rosberg über VSC: „Wirklich furchtbar“

Der Brite verlor dadurch die Führung und kam hinter Sieger Antonelli sowie Max Verstappen im Red Bull als Dritter ins Ziel. Rosberg sprach von einer bitteren, aber grundsätzlich bekannten Kehrseite der VSC- und Safety-Car-Phasen.

„Das ist einfach wirklich Pech. So ist es nun einmal. Bei VSC- und Safety-Car-Phasen gibt es immer Glück oder Pech. Es ist immer furchtbar, wenn das passiert, weil er den Sieg verdient hatte. Es ist bitter, dass er ihn nur wegen eines VSC verloren hat“, sagte Weltmeister von 2016.

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Rosberg will das VSC dennoch nicht infrage stellen. Gerade bei kleineren Gefahrenstellen verhindere es lange Runden hinter dem Safety Car, die er als „das Langweiligste im Motorsport“ bezeichnete. Sein Ansatz: Während eines VSC könnte die Boxengasse geschlossen bleiben. Alternativ müssten Fahrer auf dem Weg zum Reifenwechsel deutlich stärker eingebremst werden.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.