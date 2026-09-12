Norris von Spanien-Pole „schockiert“

Beim Qualifying zum Spanien-GP landet überraschend Weltmeister Lando Norris ganz vorne - und zeigt sich schockiert.

Erst lag Lewis Hamilton vorne, dann konterte Kimi Antonelli – und am Ende flog Lando Norris an allen vorbei: Der Formel-1-Weltmeister hat sich überraschend die Pole Position für den Großen Preis von Spanien (Sonntag, ab Uhr im LIVETICKER) gesichert und die Favoriten überrumpelt. Hinter dem McLaren-Piloten landeten Antonelli im Mercedes und Max Verstappen im Red Bull.

„Ich bin schockiert und überrascht“, sagte Norris, der auf dem anspruchsvollen Madring Nervenstärke bewies: „Das war eine der besten Runden, die ich jemals in meiner Karriere gefahren bin. Alles hat zusammengepasst.“ Antonelli gratulierte fair: „Meine Runde war gut, aber der Bursche hier hat noch etwas mehr herausgeholt.“

Lando Norris landete in Madrid überraschend auf der Pole Lando Norris landete in Madrid überraschend auf der Pole © IMAGO/ANP

Am Ende war Norris 0,011 Sekunden schneller als Antonelli – selbst einen Fahrfehler in der letzten Kurve konnte der Titelverteidiger verschmerzen. Entsprechend zufrieden war sein Chef Andrea Stella: „Das war wirklich eine sensationelle Runde.“

Norris in Madrid zuvor nicht schnell

In drei der vergangenen vier Qualifyings war Norris nun der Schnellste – angedeutet hatte sich dies in Madrid aber nicht. Im zweiten Training konnte er wegen eines technischen Problems gar nicht erst fahren, doch das störte ihn im entscheidenden Moment nicht. „Da haut er so eine Runde raus“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei Sky: „Das war nicht zu erwarten, aber Hut ab.“

Nico Hülkenberg belegte im Audi den elften Platz, wenige Tausendstelsekunden fehlten dem Deutschen, um in die dritte Phase des Qualifyings einzuziehen. Trotzdem war er nur „mäßig zufrieden“, wie er betonte: „Die Strecke hat es in sich. Saubere Runden zu produzieren, ist sehr, sehr schwer. Die ultimative Challenge.“

DEINE MEINUNG

Rekordweltmeister Hamilton und sein Teamkollege Charles Leclerc holten im Ferrari die Startplätze vier und fünf. George Russell erlebte im zweiten Mercedes als Sechster eine erneute Enttäuschung.

Hamilton mit Unfall im Training

Überholen ist auf dem anspruchsvollen Kurs schwierig, daher ist ein guter Startplatz noch wichtiger als andernorts. „Ja, ich fahre von vorne los, aber hinter mir sind einige Top-Piloten, das wird ein hartes Stück Arbeit“, betonte Norris.

Zudem erwarten die Piloten ein turbulentes Rennen: In zwei von drei freien Trainingssessions hatte es Unterbrechungen aufgrund von Unfällen gegeben. Selbst Hamilton leistete sich einen Fahrfehler und krachte in die Streckenbegrenzung. Sein Ferrari war aber rechtzeitig fürs Qualifying bereit.

„Wir stehen zwar nicht auf der Pole, aber im dritten Teil des Qualifyings waren wir auf jeden Fall vorne dabei“, sagte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur.