Verstappen macht vor dem Qualifying in Baku Druck auf Mercedes

In der Qualifying-Generalprobe von Baku überrascht Verstappen mit der Bestzeit, obwohl er nicht zufrieden mit seinem Red Bull ist.

Max Verstappen schwingt sich vor dem Qualifying auf dem schwierigen Stadtkurs in Baku zum echten Konkurrenten für die Mercedes-Piloten auf. Der viermalige Formel-1-Weltmeister im Red Bull drehte im dritten freien Training zum Grand Prix von Aserbaidschan die schnellste Runde, er lag damit eine knappe Zehntelsekunde vor George Russell im Silberpfeil.

Der Engländer wiederum war stärker als sein Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli: Der WM-Spitzenreiter wurde noch hinter Lewis Hamilton im Ferrari Vierter. Das Qualifying zum 15. Saisonrennen steigt am Freitagnachmittag (14.00 Uhr im LIVETICKER).

Verstappen überrascht, Top-Dreikampf eng

Noch beim Trainingsauftakt am Donnerstag hatte Mercedes die Konkurrenz deutlich distanziert, am Freitag lagen nun die besten drei Fahrer in drei verschiedenen Autos nur eine gute Zehntelsekunde auseinander. Antonelli, im WM-Klassement souverän an der Spitze, kämpfte noch mit einem Nachteil vom Donnerstag: Der Italiener hatte etwa die Hälfte der insgesamt zweistündigen Trainings wegen Problemen an seinem Mercedes verpasst, auf dem schnellen Stadtkurs fehlten ihm damit wertvolle Übungsrunden.

Verstappens Sprung an die Spitze kam durchaus überraschend. Der Niederländer ist in diesem Jahr noch ohne Sieg, zu Beginn des Trainings verlor er zudem die Kontrolle über seinen Boliden und musste eine der wenigen Auslaufzonen nutzen, um einen Unfall zu vermeiden. „Wenn dieses verdammte Auto nur einmal nicht hüpfen würde wie ein Känguru, mein Gott!“, funkte Verstappen an die Box – er war mit den Schwierigkeiten allerdings nicht allein. Kaum ein Pilot leistete sich keine Verbremser, Baku bietet eine seltene Kombination aus einer sehr engen Strecke und sehr harten Bremspunkten.

Die Formel 1 folgt an diesem Wochenende einem ungewöhnlichen Zeitplan: Alle Sessions wurden um einen Tag vorverlegt, um eine Kollision mit einem nationalen Gedenktag am Sonntag zu vermeiden. Damit findet das Rennen bereits am Samstag (13.00 Uhr MESZ/Sky) statt.