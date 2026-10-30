Antonelli im Mercedes kommt ordentlich in das Rennwochenende, an dem er wohl erstmals Weltmeister wird. Die Schnellsten sind aber andere.

Kimi Antonelli liegt auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel voll auf Kurs – der Sieg in Mexiko wird aber ein hartes Stück Arbeit. Zwei Tage vor seiner möglichen Krönung belegte der Mercedes-Pilot im freien Training am Freitag den vierten Platz, im Rennen am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/Sky) genügt ihm schon Rang neun in jedem Fall für den vorzeitigen WM-Triumph.

Ferrari dominiert Training in Mexiko

Antonelli, der unter der Woche eine Viruserkrankung auskurieren musste, war zum Auftakt allerdings mehr als zwei Zehntelsekunden langsamer als Charles Leclerc im Ferrari, der auch schon die erste Session dominiert hatte. Bereits im Vorfeld galt die Scuderia in der Höhenluft von Mexiko-Stadt als Mitfavorit auf den Sieg. Zweiter am Freitag wurde Weltmeister Lando Norris im McLaren vor Antonellis Teamkollegen George Russell.

Lewis Hamilton ist neben Russell der zweite „Verfolger“ von Antonelli, der noch mit theoretischen Titelchancen nach Mexiko gereist ist. Der Ferrari-Pilot wirkte ähnlich schnell wie Leclerc, musste sein Auto etwa zur Halbzeit des zweiten Trainings aber mit Antriebsproblemen abstellen. So reichte es nur zu Rang elf. Nico Hülkenberg belegte im Audi Platz 15.

Antonelli vor Titel, Vize-WM offen

Das Abschneiden von Russell, Hamilton, Leclerc und Max Verstappen im Red Bull (5. im Training) ist auch mit Blick auf die Vizeweltmeisterschaft durchaus noch interessant. Das Quartett liegt nah beieinander, den zweitplatzierten Russell und den fünftplatzierten Leclerc trennen nur neun Punkte. Der Monegasse könnte mit einem Sieg auf Rang zwei springen.

Dass Antonelli schon im fünftletzten Saisonrennen den WM-Titel perfekt macht, ist indes kaum noch zu verhindern – und er selbst muss dafür gar nicht mehr viel tun: Wenn weder Hamilton noch Russell gewinnen, dann gehört der Titel ihm. Holt Antonelli selbst mindestens zwei Punkte, dann ist ohnehin alles klar. Der 20-Jährige wäre der mit Abstand jüngste Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Der bisherige Rekordhalter Sebastian Vettel war bei seinem ersten Triumph im Jahr 2010 bereits 23.