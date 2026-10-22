Kimi Antonelli kann in Austin zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte aufsteigen.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli fiebert der Titelentscheidung in der Formel 1 entgegen, zweifelt aber noch an seiner Krönung am kommenden Wochenende. „Für mich müsste das Wochenende perfekt laufen, die anderen dagegen müssten schlechte Ergebnisse erzielen. Das ist eher unwahrscheinlich“, sagte der Mercedes-Pilot vor dem Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag, 21.00 MEZ/Sky): „Es ist natürlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Aber genau deshalb versuche ich, nicht zu viel darüber nachzudenken.“

Antonelli vor jüngstem Weltmeistertitel

Antonelli führt die Fahrerwertung vor dem 18. Saisonrennen mit 340 Punkten an. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell liegt als erster Verfolger 102 Punkte zurück, Lewis Hamilton im Ferrari hat 111 Zähler Rückstand. Sechs Rennen vor Saisonende sind noch maximal 150 Punkte zu vergeben.

Um in den USA zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte aufzusteigen, muss der 20-jährige Italiener das Rennen gewinnen. Russell dürfte zugleich maximal Neunter werden, Hamilton höchstens Fünfter.

Den möglichen WM-Titel bezeichnete Antonelli als „Traum. Davon träume ich schon, seit ich klein bin. Allein, mich überhaupt in einer solchen Position wiederzufinden, ist unglaublich“, sagte Antonelli: „Gleichzeitig muss ich weitermachen und weiter Druck machen. Es ist noch nicht vorbei. Es liegt noch ein Stück Arbeit vor uns.“