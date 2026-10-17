Formel-1-Insiderin hegt brisanten Verdacht um Lewis Hamilton

Formel-1-Insiderin Bernie Collins sieht nach Hamiltons Strategiefehler in Singapur ein wachsendes Vertrauensproblem bei Ferrari.

Lewis Hamiltons Strategiefehler beim Grand Prix von Singapur wirft bei Ferrari neue Fragen auf. Der siebenmalige Weltmeister ignorierte während einer Virtual-Safety-Car-Phase die Aufforderung seiner Box, zum Reifenwechsel hereinzukommen. Stattdessen versuchte Hamilton, seine Ein-Stopp-Strategie durchzuziehen – und fiel auf den stark abbauenden weichen Reifen noch auf Rang sechs zurück.

Für Bernie Collins ist die Episode mehr als ein missglückter Poker. Die frühere Formel-1-Strategin und heutige Sky-Expertin erkennt ein grundsätzliches Problem zwischen Hamilton und dem Ferrari-Kommandostand.

Ferrari-Boss Frederic Vasseur und Lewis Hamilton Ferrari-Boss Frederic Vasseur und Lewis Hamilton © IMAGO/ZUMA Press Wire

Vertraut Lewis Hamilton dem eigenen Team nicht?

„Ein Fahrer von Lewis‘ Format vergisst keinen Boxenstopp. Es war also wohl eine Entscheidung, nicht in die Boxengasse zu fahren, oder der Funkspruch kam nicht rechtzeitig. Aber das war in diesem Moment entscheidend für das Rennen“, erklärte Collins in der Sky-Show.

Hamilton hatte zunächst in Runde 19 gestoppt. Als Lance Stroll später mit Kupplungsproblemen stehen blieb und das Virtuelle Safety Car ausgerufen wurde, bot sich für Ferrari eine günstige zweite Gelegenheit zum Service.

Charles Leclerc kam herein, Hamilton blieb trotz der Anweisung auf der Strecke. Nach dem Rennen entschuldigte sich der Brite beim Team und bestätigte, dass es seine Entscheidung gewesen sei.

Bernie Collins ist in England eine bekannte Formel-1-Expertin Bernie Collins ist in England eine bekannte Formel-1-Expertin © IMAGO/DeFodi Images

Malaysia als Vorzeichen

Collins verwies zugleich auf den vorherigen Grand Prix in Malaysia. Dort zweifelte Hamilton ebenfalls an einer Ferrari-Entscheidung, als die Box einen Wechsel auf Intermediates vorschlug. Der Brite setzte sich nach einer Diskussion am Funk durch, blieb auf seinen Slicks und kämpfte sich noch auf Rang drei vor.

Genau dieses Erfolgserlebnis könne die Lage nun komplizierter machen. „Das zeigt insgesamt, dass Lewis diesem Ferrari-Team nicht vertraut. Er hinterfragt ihre Entscheidungen“, sagte Collins.

Gerade unter VSC-Bedingungen bleibt kaum Zeit für lange Debatten: Die Strategen haben den gesamten Rennverlauf im Blick, während der Fahrer im Cockpit unter höchstem Druck in Sekunden entscheiden muss.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.