Max Verstappen startet erstmals in dieser Formel-1-Saison von der Pole Position. Kann der Red-Bull-Pilot auch direkt seinen ersten Saisonsieg einfahren? SPORT1 tickert das Rennen LIVE.

Bricht Max Verstappen endgültig den Bann? Zwar kann der Red-Bull-Pilot aller Voraussicht nach nicht mehr ins WM-Rennen eingreifen, trotzdem hat er noch ein großes Ziel: Immerhin ein Formel-1-Rennen in der Saison gewinnen. Dies könnte in Malaysia (ab 9 Uhr) nun so weit sein.

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+++ So können Sie den Großen Preis von Bahrain in Malaysia heute live verfolgen +++

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+++ Zeigt Mercedes eine Reaktion? +++

Hinter ihm gehen Lewis Hamilton (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris und Oscar Piastri (beide McLaren) sowie George Russell (Mercedes) ins Rennen.

Vor allem bei den WM-Führenden von Mercedes herrschte nach dem Qualifying Ratlosigkeit, denn das gemachte Upgrade funktionierte überhaupt nicht und beide Fahrer hatten erhebliche Pace-Probleme auf den Geraden. Teamchef Toto Wolff gestand bei Sky: „Es ist uns noch nie passiert, dass ein Update so daneben gegangen ist.“

+++ Hülkenberg verliert Duell mit Teamkollegen +++

Der Deutsche Nico Hülkenberg geht am Sonntag nur von P17 ins Rennen, denn er leistete sich bereits in Q1 einen Fahrfehler und schied aus – der Audi hätte mehr möglich gemacht: Teamkollege Gabriel Bortoleto schaffte es ins finale Qualifying-Segment und wurde Zehnter. „Ich wollte zu viel. Das darf mir nicht in einem Q1 passieren, mit dem Tempo bis zu der Kurve wären wir locker durchgekommen. Der Fehler geht auf meine Kappe“, ärgerte sich Hülkenberg bei Sky.

Sepang ist an diesem Wochenende Schauplatz des Großen Preises von Bahrain, diese ungewöhnliche Konstellation ergibt sich aus der Absage im Frühjahr 2026. Aufgrund des Konflikts in der Region konnte das Rennen damals nicht stattfinden und bis heute nicht nachgeholt werden, daher fungiert Bahrain nun in Sepang als Gastgeber. Damit kehrt die Formel 1 nach neun Jahren auf die Strecke nahe Kuala Lumpur zurück.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)