Lewis Hamilton ignoriert Ferraris Boxenruf und verschenkt beim Singapur-GP die Chance auf einen Podestplatz.

Ferrari hat beim Großen Preis von Singapur einen möglichen Doppelerfolg auf dem Podium durch eine folgenschwere Strategieentscheidung aus der Hand gegeben. Charles Leclerc wurde hinter Sieger Max Verstappen Zweiter, Lewis Hamilton fiel dagegen von einer aussichtsreichen Position bis auf Rang sechs zurück.

Der siebenmalige Weltmeister ignorierte während einer Virtual-Safety-Car-Phase die klare Aufforderung der Ferrari-Boxenmauer, sich frische Reifen abzuholen. Hamilton blieb auf seinen stark abbauenden Pneus draußen – und machte sich damit beim Restart zur leichten Beute.

Antonelli nutzt Hamiltons Reifennachteil

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur stellte nach dem Rennen klar, dass es sich nicht um ein Missverständnis gehandelt habe. „Es war komplett Lewis‘ Entscheidung. Wir haben ihn an die Box gerufen, aber er ist nicht reingekommen.“

Auf den älteren Reifen fehlte Hamilton anschließend der Grip. Kimi Antonelli nutzte die Gelegenheit: Der Mercedes-Pilot schnappte sich zunächst Lando Norris und überholte wenig später auch Hamilton. Damit sicherte sich der Rookie den dritten Platz, während Leclerc immerhin einen Ferrari auf das Podium fuhr. Die offiziellen Resultate führen Verstappen vor Leclerc und Antonelli, Hamilton kam als Sechster ins Ziel.

Vasseur ärgerte sich über die verpasste Ausbeute. „Es ist wirklich schade, denn er wäre Dritter geworden. Ich bin enttäuscht, weil wir beide Autos auf dem Podium hätten haben können, stattdessen wurden wir Sechster.“ Der Teamchef will die Angelegenheit dennoch intern ruhig aufarbeiten: „Wir werden mit ihm darüber sprechen, aber insgesamt haben sie einen guten Job gemacht.“

Hamilton übernahm nach dem Rennen selbst Verantwortung. Im Boxenfunk entschuldigte er sich bei seiner Crew: „Tut mir leid, Jungs, ich habe euch mit dieser Strategie im Stich gelassen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.