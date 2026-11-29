Ferrari sichert sich in Katar endgültig den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Doch groß feiern will keiner - erneut patzt das Team und auch die Fahrer kriegen sich in die Haare.

Ferrari hat beim Großen Preis von Katar den zweiten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft perfekt gemacht – mit Ruhm bekleckert hat sich die Scuderia jedoch auch im vorletzten Rennen der Formel-1-Saison nicht.

Spannungen zwischen den Fahrern, ein ziemlich verpatzter Boxenstopp und nur die Plätze sechs und sieben am Ende für Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Charles Leclerc: Das Rennen fasste die Saison des italienischen Rennstalls noch einmal gut zusammen.

Die Ausgangslage nach einem verkorksten Qualifying war bereits denkbar schlecht. Leclerc startete von Rang sieben, Hamilton ging sogar von Platz neun ins Rennen.

Hamilton zieht vorbei, Leclerc ärgert sich am Funk

Der Brite erwischte jedoch den besseren Start und kam nach einem harten Manöver, das aber ohne Berührung endete, an Leclerc vorbei. Dieser meldete sich sofort am Funk: „Lasst mich wissen, ob das, worauf wir uns vor dem Rennen geeinigt haben, jetzt nicht mehr gilt.“

Die Spannungen zwischen den beiden nach der Kollision in Las Vegas waren also weiterhin deutlich spürbar.

Dann hatte Ferrari ein wenig Pech, da das Virtual Safety Car (VSC) in dem Moment kam, als die beiden Scuderia-Piloten gerade an der Boxengasse vorbeigefahren waren.

Hamilton mit Problemen, verpatzter Stopp bei Leclerc

Doch es kam noch schlimmer: Hamilton hatte kurzzeitig Probleme mit der Elektronik, drückte an den Lenkrad-Einstellungen herum, verlor an Geschwindigkeit und wurde von Leclerc überholt. Da dessen Boxenstopp aber kurz darauf völlig verkorkst ablief und zwölf Sekunden Standzeit beinhaltete, zog Hamilton wieder vorbei.

„Zweimal hatten wir Pech. Einmal mit dem VSC, das just kam, als wir an der Box vorbeigefahren sind. Da hatten die anderen einen großen Vorteil. Mit meinem langsamen Boxenstopp haben wir einige Zeit verloren. Insgesamt hätte es dennoch nicht viel am Rennen verändert. Etwas Pech mit dem VSC“, haderte Leclerc nach dem Rennen bei Sky.

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Dann passierte lange nichts mehr zwischen den beiden Piloten, da der Abstand nun knapp neun Sekunden betrug. Doch gegen Rennende kam Leclerc Schritt für Schritt näher und erhöhte noch einmal den Druck auf Hamilton, bis er nur noch eine halbe Sekunde hinter ihm lag.

Formel 1: Ferrari greift ein, bevor es zum Duell kommt

Bei Ferrari sah man diesmal das mögliche Unheil jedoch kommen und wollte eine Neuauflage der Kollision in Las Vegas vermeiden, weshalb der klare Funkspruch in Richtung Leclerc kam: „Charles, wir halten die Positionen. Bitte – wir halten die Positionen.“

Leclerc akzeptierte diese Bitte – jedoch zähneknirschend. In der vorletzten Runde fuhr er zweimal Zick-Zack hinter Hamilton, um allen klarzumachen, dass er eigentlich der Schnellere ist, aber darum gebeten wurde, hinter seinem Teamkollegen zu bleiben.

Direkt hinter der Ziellinie preschte Leclerc dann an Hamilton vorbei, als dieser langsamer machte, was Sky-Experte Ralf Schumacher nicht gefiel: „Normalerweise macht man das aus Respekt nicht. Man hält die Reihenfolge ein, zumal man ja auch Sprit spart und Dreck sammelt, um ja kein Untergewicht zu haben.“ Sein Fazit: „Die beiden werden einfach keine Freunde mehr.“

Leclerc war auch nach dem Rennen noch verärgert, wie aus dem Boxenfunk hervorging. Als er auf seine Frage informiert wurde, dass Ferrari Platz zwei in der Konstrukteurswertung sichergestellt hat, meinte er: „Gut gemacht. Über den Rest reden wir später.“ Als ihm für das Befolgen der Teamorder gedankt wurde, antwortete er nur: „Ja“.