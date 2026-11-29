Die Silberpfeile dominieren in Katar. Der Weltmeister profitiert im Kampf um den Sieg von Problemen beim anderen Mercedes.

Weltmeister Kimi Antonelli hat im Duell der überlegenen Silberpfeile mit etwas Glück die Oberhand behalten und in Katar seinen zehnten Saisonsieg gefeiert. Der Italiener setzte sich im Flutlichtrennen am Ende mit fast 30 Sekunden Vorsprung auf seinen vom Pech verfolgten Teamkollegen George Russell durch.

Der Brite sammelte in Führung liegend ein Teil eines Styropor-Schildes auf, verlor viel Leistung – und musste schließlich einmal mehr Antonelli davonziehen lassen.

Auf dem Lusail International Circuit fuhren die Konstrukteurs-Weltmeister in einer Liga für sich. Für Russell war der zweite Platz nach dem Horror-Wochenende in Las Vegas, wo ihn Rivale Max Verstappen für einen späten Fahrfehler verhöhnt hatte, der nächste empfindliche Dämpfer.

Oscar Piastri wurde im McLaren Dritter, Platz vier ging an Verstappen, der zuvor drei Rennen in Serie in Katar gewonnen hatte. Für die Ferrari-Streithähne ging nicht viel, Lewis Hamilton wurde Sechster, Teamkollege Charles Leclerc Siebter.

Nico Hülkenberg verpasste als Zwölfter die Punkteränge, doch Gabriel Bortoleto sicherte mit Rang zehn einen wichtigen Zähler für Audi. Vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi beträgt der Rückstand auf Haas im Kampf um Platz sieben in der Konstrukteurs-WM zwei Punkte.

Im Vorfeld hatte der Fokus auf den Reifen gelegen. Schließlich ist der Kurs in Katar mit seinen vielen schnellen Kurven die härteste Prüfung des Jahres für die Pneus. Aus Sicherheitsgründen durften die Piloten maximal 27 Runden mit einem Satz absolvieren, bei einer Renndistanz von 57 Runden bedeutete das mindestens zwei Boxenstopps.

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In Reihe eins standen Russell und Antonelli. Letzterer hatte sich im Qualifying über die Entscheidung seines Teams beschwert, ihn als Erstes für den finalen Versuch auf die Strecke zu schicken. Er selbst wäre gerne ganz am Ende rausgefahren. „Wir müssen darüber reden“, motzte Antonelli. Russell freute sich dagegen über die Pole und wollte nach zuletzt „ziemlich miesen“ Sonntagen endlich wieder glänzen.

Am Start behauptete Russell seine Führung. Schnell setzten sich die Mercedes vom Rest des Feldes ab – und Antonelli übte Druck auf den Spitzenreiter aus. Nachdem Russell sich in Runde vier mit einem harten Manöver verteidigt hatte, begannen die Diskussionen. „Na ja, das ist zwar ein bisschen anders als in der Besprechung heute Morgen, aber sagt mir, wie wir das Rennen angehen wollen“, funkte der Führende. „George, genug mit dem Racing“, antwortete Teamchef Toto Wolff.

In Runde zwölf gab es eine Virtual-Safety-Car-Phase, und die Silberpfeile absolvierten den ersten Pflichtstopp. Weil Antonelli aber hinter Russell warten musste, verlor er viele Sekunden auf seinen Teamkollegen. Probleme hatte derweil Hamilton, der nach technischen Schwierigkeiten mit seinem Lenkrad Leclerc vorbeiziehen lassen musste. Der Monegasse verlor dann aber sehr viel Zeit in der Boxengasse – und nun lag der Rekordweltmeister deutlich vor ihm.

Antonelli ließ auch mit einem Rückstand von rund neun Sekunden nicht locker. Runde für Runde holte er auf – weil sich an Russells Auto ein Teil eines zuvor umgefahrenen Styropor-Schildes verklemmt hatte. Beim zweiten Boxenstopp versuchte das Team vergeblich, dieses komplett vom Boliden zu entfernen. Und so lag Antonelli nach seinem zweiten Reifenwechsel klar vorne. In der Schlussphase fragte dieser, ob er Russell wieder vorbeilassen soll, doch das Team entschied sich dagegen.