Weltmeister Kimi Antonelli ärgert sich nach Platz zwei im Katar-Qualifying über sein Team. Teamchef Toto Wolff verteidigt die Entscheidung der Boxenmauer.

Mercedes sichert sich beim Großen Preis von Katar die erste Startreihe – doch Kimi Antonelli ist sauer. Der Weltmeister muss sich im Qualifying Teamkollege George Russell geschlagen geben und wird „nur“ von Platz zwei aus ins Rennen am Sonntag gehen. Der Weltmeister zeigte sich wenig erfreut über den Ablauf seines letzten Versuches in Q3.

Der Auslöser für den Ärger: Mercedes schickte den 20-Jährigen vor seinem finalen Q3-Schuss als Ersten auf die Strecke. Antonelli hätte dagegen lieber weiter hinten eingereiht sein wollen. Noch vor seiner schnellen Runde fragte er Renningenieur Peter Bonnington: „Warum habt ihr mich als Ersten herausgeschickt?“ Bonnington beantwortete die Frage des Italieners nicht und bat diesen, sich auf die Runde zu konzentrieren.

Kimi Antonelli war nach dem Katar-Qualifying sauer Kimi Antonelli war nach dem Katar-Qualifying sauer © IMAGO/PsnewZ

Antonelli verpasst Pole – und schimpft

Doch Antonelli war nicht schnell genug. Nachdem er die Trainings-Sessions noch dominiert hatte, drehte Russell im Qualifying den Spieß um. Der Brite war in allen drei Abschnitten schnellster und holte mit 1:21,695 Minuten seine sechste Poleposition der Saison. Antonelli fehlten 0,128 Sekunden.

Der Italiener tat seinen Ärger über die Strategie prompt erneut Kund. „Wir müssen darüber sprechen. Wenn ich um etwas bitte, dann tut es bitte“, monierte er, ehe sich Teamchef Toto Wolff einschaltete.

„Kimi, das geht auf uns. Wir werden uns den Prozess noch mal anschauen. Wir hätten dich nicht als Ersten herausschicken sollen. Wir schauen uns das an“, erklärte er zunächst.

Antonelli beschwert sich am Funk

Nach der Session lobte Antonelli seinen Teamkollegen zwar für einen „unglaublichen Job“ und räumte Probleme im zweiten Sektor ein, besänftigt war er jedoch trotzdem noch nicht. Vielmehr wollte er sein Team nochmal zur Rechenschaft ziehen.

„Ich habe das Team um etwas gebeten, was nicht passiert ist. Wir müssen uns diese Entscheidung noch mal anschauen“, meckerte er. „Ich wollte nicht als Erster herausgehen und am Ende musste sich es“, begründete er seinen Ärger. „Ich wollte das letzte Auto im Feld sein“, erklärte er seinen eigentlichen Plan. In der Formel 1 gilt schließlich die Devise: Je später man auf der Strecke ist, desto schneller ist diese.

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Wolff erklärt die Mercedes-Entscheidung

Wolff betonte, dass sein Team Antonellis Wunsch gekannt habe. „Es gibt aber einen guten Grund, warum wir es getan haben: Wir wollen nie Gefahr laufen, nicht rechtzeitig über die Linie zu kommen“, erklärte der Mercedes-Teamchef. Es gelte, die richtige Balance zwischen den Wünschen des Fahrers und einer ordentlichen Vorbereitungsrunde zu finden. Ein späteres Herausfahren hätte allerdings Antonelli die Chance auf Windschatten geboten.

Ein Versprechen, Antonelli später auf die Strecke zu schicken, habe es laut Wolff nicht gegeben. „Es war ein Wunsch, den er hatte. Manchmal ist das machbar, manchmal nicht“, sagte der Österreicher. Ein Kompromiss wäre Wolff zufolge möglicherweise denkbar gewesen, berge aber immer ein Risiko.

Hinter den Mercedes-Piloten belegte Lando Norris im McLaren mit 0,480 Sekunden Rückstand Platz drei. Sein Teamkollege Oscar Piastri wurde Vierter, Max Verstappen qualifizierte sich hinter Red-Bull-Teamkollege Isack Hadjar als Sechster.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.