Der neue Rennstall setzt auf Kontinuität: Neben Sergio Perez startet auch Valtteri Bottas für Cadillac.

Der finnische Formel-1-Fahrer Valtteri Bottas bleibt dem Neueinsteiger Cadillac treu und wird auch in der kommenden Saison für den Rennstall starten. Dies teilte Cadillac am Mittwoch im Vorfeld des Großen Preises von Las Vegas mit. Cadillac setzt damit auf Kontinuität: Auch der Mexikaner Sergio Perez fährt weiter für das Team.

„Wir wussten, dass der Aufbau eines neuen Formel-1-Teams von Grund auf nicht einfach werden würde, aber genau das macht diese Herausforderung so besonders“, sagte der 37-jährige Bottas: „Wir haben die Grundlagen gelegt, wir lernen und verbessern uns, und es kommt noch viel mehr. Ich bin hungrig nach mehr und glaube an das, was wir gemeinsam aufbauen. Die Geschichte hat gerade erst begonnen.“

Cadillac fährt in seiner ersten Saison nur hinterher. Bottas und Perez haben bislang keinen WM-Punkt geholt.

„Valtteris Erfahrung, seine Perspektive und sein Engagement sind wichtige Stärken für unser Team“, sagte Dan Towriss, CEO des Cadillac-Teams: „Kontinuität bietet uns eine starke Basis für die weitere Entwicklung des Teams und die Verfolgung unserer Formel-1-Ambitionen.“

Damit stehen 21 von 22 Fahrern fürs kommende Jahr bereits fest. Einzig Haas hat bislang nur den Brasilianer Rafael Camara für 2027 bestätigt. Höchstwahrscheinlich wird der Brite Oliver Bearman den zweiten Haas-Wagen steuern.