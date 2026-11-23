Max Verstappen sieht schon wieder aus wie der nächste Weltmeister, Ferrari verliert die Kontrolle, Mercedes den Schwung. Eindrücke aus Las Vegas.

Max Verstappen siegt, teilt aus und sieht schon wieder aus wie der nächste Weltmeister. Bei Ferrari herrscht Kontrollverlust, Mercedes hat seinen Schwung verloren. Und das Spektakel auf dem Strip hat nicht allen gefallen. Eindrücke aus Las Vegas.

MAX VERSTAPPEN: Nach dem Rennen arbeitete der Ex-Weltmeister sich erstmal an einem Konkurrenten ab, den er gar nicht als solchen bezeichnen möchte. George Russell sei „so weit unter meinem Niveau“, er wolle ihm gar nicht viele Worte widmen, sagte Max Verstappen. Das tat er dann doch, und diese Worte konnte man etwas überzogen finden. Seine Leistung auf der Strecke gab ihm allerdings durchaus recht. Wer Lust auf eine spannende Formel-1-Saison 2027 verspürt, dem könnte mittlerweile wirklich Angst und Bange werden. Denn Verstappen und Red Bull haben sich nicht bloß erholt von ihrem schwachen Saisonstart, sie sind mittlerweile wieder eine Macht. Vier der vergangenen sechs Rennen hat Verstappen gewonnen, neunmal in Folge stand er auf dem Podest. Der Niederländer in dieser Form würde die Konkurrenz in einem WM-Kampf gerade ziemlich deutlich abhängen – und Stand jetzt ist er der deutliche Favorit für 2027.

FERRARI: Es war so viel los auf der Strecke rund um die Casinos, einen beträchtlichen Teil der Schlagzeilen nahm dennoch die nächste Fehlentwicklung bei der Scuderia ein. Charles Leclerc und Lewis Hamilton fuhren bloß um einen Platz im Mittelfeld, trotzdem war der Monegasse derart aggressiv unterwegs, dass er einen Crash provozierte und das Rennen für beide ruinierte. Bemerkenswert waren dann die Worte des Teamchefs. „In den vergangenen zwei, drei Rennen ist die Situation zwischen den beiden unbeherrschbar geworden“, sagte Fred Vasseur, der Leclerc klar als Schuldigen des Vorfalls benannte. Es müsse nun „Konsequenzen“ geben für das, was immer wieder passiert. Welche, wollte der Franzose noch nicht verraten. Im Moment ist es kaum vorstellbar, wie die beiden Piloten mit dem Anspruch auf den Status als Nummer eins auch 2027 ein Team bilden sollen.

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MERCEDES: Ausnahmsweise war an diesem Wochenende mal nicht Kimi Antonelli der Hauptdarsteller in Silber, sondern George Russell. Seine Fehde mit Verstappen nahm viel Raum ein, und am Ende konnte er einem leid tun. „Ein kompletter Witz“ sei Russell in dieser Saison gewesen, sagte Verstappen, nachdem der Engländer sich mit einem Fahrfehler auch in Las Vegas aus dem Rennen um den Sieg verabschiedet hatte. Dabei ging ein bisschen unter, dass auch Antonelli, seit Anfang des Monats Weltmeister, selbstverschuldet einen Podestplatz vergab. Und überhaupt geht unter, dass Mercedes zuletzt seinen Schwung völlig verloren hat. In den vergangenen drei Rennen sprang nur ein einziger Podestplatz für beide Piloten heraus. Die Silberpfeile haben zwar Fahrer- und Teamtitel hochverdient gewonnen, die Entwicklung in der Saison ist aber genau gegenläufig zu der bei Red Bull.

HYBRIDMOTOR: Rund um die Formel 1 war der Jubel über das Spektakel auf dem Strip groß, die deutliche Rekordzahl von 352 Überholmanövern wurde registriert, 35-mal wechselte die Führung. Max Verstappen goss allerdings schnell Wasser in den Wein. An „Mario Kart“ habe ihn das erinnert, und das war kein Kompliment. Seit Beginn des Jahres ist Verstappen der lauteste Kritiker der neuen Motoren mit dem hohen Elektroanteil, und vor allem dieser Schub habe für das Rennen in dieser Form gesorgt. „Wenn ich es mit meinem Racer-Herz betrachte, hat es mir nicht gefallen“, sagte er: „Mein Puls ist nicht mal hochgegangen, es hat sich eher wie Cruisen angefühlt. Man musste bloß immer zur richtigen Zeit auf den Batterieknopf drücken.“ Immerhin als „Show, als Spektakel“ habe dieses Rennen funktioniert, das räumte Verstappen ein.