Charles Leclerc und Lewis Hamilton haben in Las Vegas den nächsten Unfall. Nach dem nächsten Crash der beiden Piloten gibt der Teamchef Fred Vasseur Einblick und erzählt, wie schlimm es wirklich ist.

Nach dem nächsten Crash der beiden Ferrari hat Teamchef Fred Vasseur Einblick in die Verwerfungen zwischen Charles Leclerc und Lewis Hamilton gegeben. „In den vergangenen zwei, drei Rennen ist die Situation zwischen den beiden unbeherrschbar geworden“, sagte Vasseur nach dem Großen Preis der Formel 1 in Las Vegas: „Der Druck steigt, es ist viel schlimmer, als es vor 18 Monaten war.“ Seit Anfang 2025 fahren beide gemeinsam für die Scuderia.

Er nehme „gegenseitiges Unverständnis“ zwischen beiden wahr, „es ist zwischen den Fahrern, nicht zwischen dem Team und den Fahrern. Sie müssen sich in erster Linie gegenseitig respektieren, aber sie müssen auch das Team respektieren.“

Fred Vasseur kritisierte Charles Leclerc scharf Fred Vasseur kritisierte Charles Leclerc scharf © picture-alliance/ANP/SID/Sander Koning

In Las Vegas hatte Leclerc einen Unfall mit Hamilton provoziert, Vasseur übte deutliche Kritik an dem Monegassen. „Dass das Rennen so ruiniert wird, ist völlig inakzeptabel“, sagte der Franzose: „Wir müssen an das Team denken, an die Menschen, die in Maranello arbeiten, auch an alle Sponsoren.“

Schon in Mexiko hatte es zuletzt einen Unfall zwischen beiden Piloten gegeben, es folgten öffentliche Kritik von Hamilton und ein Krisengespräch. „Ich bin mehr als verärgert“, sagte Vasseur nun, „denn ich dachte, die Botschaft nach Mexiko war klar. Wir haben darüber geredet, heute haben wir noch mal daran erinnert, und das Ergebnis sieht dann so aus.“

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Formel 1: Leclerc zeigt nach Rennende Reue

Das Team habe Leclerc in dem unübersichtlichen Rennen sogar noch mitgeteilt, „dass er in so einer Situation nicht überholen soll. Er hat ganz klar einen Fehler gemacht, für den das Team teuer bezahlt hat.“ Am Ende kamen Hamilton und Leclerc nur auf die Plätze sieben und zehn. Gleich nach der Zieleinfahrt zitierte Vasseur Leclerc zu sich. „Charles, ich will dich sofort nach dem Rennen sehen, vor allen anderen“, sagte der Teamchef im Funk.

Leclerc zeigte in den anschließenden Interviews Reue. „Ich habe eine 10-Sekunden-Strafe bekommen und war damit wohl der Schuldige in diesem Vorfall, das nehme ich so an“, sagte er: „Ich fühle mich sehr schlecht, ich habe versucht, vorsichtig zu sein, aber da war wohl keine Lücke mehr. Ich schäme mich für das Team.“

Sein Teamkollege Hamilton war fast schon logisch angefressen: „Es war ein schwieriges Rennen. Das ganze Wochenende war insgesamt schwierig für uns. Eigentlich hat es Spaß gemacht, abgesehen von diesen Zwischenfällen. Ich bin wirklich ein bisschen sauer, weil wir uns mit den McLaren messen wollten. Es geht auch um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Der zweite Platz ist unser Ziel und das ist sehr wichtig für uns.