FIA stellt klar: Formel 1 fährt in Katar und Abu Dhabi

Trotz des Krieges im Iran wird die Formel 1 ihre Rennen in der Golfregion austragen.

Trotz des Krieges im Mittleren Osten sollen die beiden letzten Saisonrennen der Formel 1 in Katar und Abu Dhabi wie geplant stattfinden. Dies bestätigte Mohammed Ben Sulayem, Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA, am Dienstag in den Sozialen Medien.

„Wir sind bereit für Katar und Abu Dhabi“, schrieb er mit Blick auf die Rennen 29. November und 6. Dezember: „Wir sind bestens vorbereitet und fest entschlossen, zwei herausragende Grand-Prix-Wochenenden sowie einen spektakulären Abschluss der Formel-1-Weltmeisterschaft zu bieten.“

Zuletzt hatten sich mehrere Fahrer wegen des Krieges im Iran und dessen Auswirkungen für die gesamte Region besorgt gezeigt. Zumal sowohl die Fahrer- als auch die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft bereits entschieden und die Rennen somit sportlich verzichtbar sind. Als alternative Strecke hatte sich laut Medienberichten das italienische Imola bereitgehalten.

Auch mehrere internationale TV-Sender sowie der deutsche Rechteinhaber Sky wägen ab, ob sie ihre Teams in die Region schicken. „Wir beobachten die Entwicklungen in Katar und Abu Dhabi und bewerten die Lage fortlaufend“, teilte ein Sprecher von Sky auf SID-Anfrage mit: „Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat immer oberste Priorität. Wie wir uns redaktionell aufstellen, entscheiden wir auf Basis der weiteren Geschehnisse vor Ort.“

Das Rennen in Saudi-Arabien war im April gestrichen worden. Der Große Preis von Bahrain fand nicht wie geplant im April, sondern im Oktober in Malaysia statt.

Als Weltmeister steht bereits Kimi Antonelli fest. Der Italiener holte mit seinem Team Mercedes zudem den Konstrukteurstitel.