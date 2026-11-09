Formel 1: Piastri und Webber gehen getrennte Wege

Der frühere Red-Bull-Teamkollege von Sebastian Vettel hatte über viele Jahre als Manager des McLaren-Fahrers agiert.

McLaren-Pilot Oscar Piastri und sein Manager Mark Webber gehen künftig getrennte Wege. Das teilten beide Parteien am Montag in einem gemeinsamen Statement mit. Webber, früherer Red-Bull-Teamkollege von Sebastian Vettel, hatte Piastri seit 2019 betreut.

„Wir sind stolz darauf, in den prägenden Jahren von Oscars Karriere eine entscheidende Rolle gespielt und ihn in die Formel 1 gebracht zu haben, sodass er schon so früh an der Spitze mithalten konnte“, sagte Webber, der das Management zusammen mit Ehefrau Ann führt: „Nachdem wir unser Engagement an der Rennstrecke in dieser Saison reduziert haben, sind wir gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, unseren Managementvertrag zu beenden.“

Piastri in der Gesamtwertung auf Platz sieben

Er möchte den Webbers „für all ihre Unterstützung und ihren Rat im Laufe der Jahre danken“, sagte Piastri, der 2025 nur knapp seinen ersten WM-Titel verpasst hatte: „Ihre Begleitung war von unschätzbarem Wert, insbesondere zu Beginn meiner Formel-1-Karriere. Ich wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute.“

Piastri kommt in der aktuellen Saison nicht richtig in Fahrt. Während Teamkollege und Ex-Weltmeister Lando Norris am Sonntag in Brasilien seinen dritten Saisonsieg feierte, steht der Australier noch ohne Erfolg da. In der Gesamtwertung liegt Piastri nur auf Rang sieben.