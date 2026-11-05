Trauer in der Formel 1: Ex-Weltmeister Alan Jones stirbt kurz nach seinem 80. Geburtstag.

Er war einer von zwei Australiern, die die Weltmeisterschaft in der Formel 1 gewinnen konnten – nun ist Alan Jones im Alter von 80 Jahren gestorben.

„Er wird von seinen engsten Angehörigen sowie von den vielen Fans, für deren Unterstützung er stets dankbar war, schmerzlich vermisst und in liebevoller Erinnerung behalten werden“, hieß es in einer Erklärung, die laut dem nationalen Sender ABC im Namen seiner Frau Amanda Butler-Davis veröffentlicht wurde. Jones starb nach kurzer Krankheit am Donnerstag.

Jones 1980 Formel-1-Weltmeister

Erst am Montag war der frühere Motorsportler, der zwischen 1975 und 1986 in der Formel 1 gefahren war, 80 Jahre alt geworden. In seiner Karriere holte er zwölf Grand-Prix-Siege, sein größter Erfolg war der WM-Titel im Jahr 1980 als Williams-Pilot.

Zuvor hatte einzig Jack Brabham, der 1959, 1960 und 1966 triumphierte, für Australien den Gesamtsieg in der Königsklasse einfahren können. In einer Würdigung erklärte der Grand Prix von Australien, Jones nehme „einen besonderen Platz in der Geschichte unseres Sports ein. Sein Weltmeistertitel von 1980 inspirierte eine ganze Generation australischer Motorsportfans“, hieß es.